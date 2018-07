São Paulo torce por definição rápida do título do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro pode ter a definição do título na rodada deste fim de semana, com a disputa entre o líder Corinthians e o segundo colocado Atlético-MG. Longe dessa briga e na quinta posição, o São Paulo está na torcida para que o desfecho venha o quanto antes, principalmente porque terá nos próximos compromissos encontros justamente com os dois candidatos à conquista.

"Obviamente quando a equipe não está muito interessada na competição, pode ser que haja alguma facilidade para nós", disse nesta sexta-feira o técnico Doriva. Após enfrentar o Cruzeiro, neste domingo, em Belo Horizonte, a equipe do Morumbi recebe na quinta-feira, dia 19, o Atlético-MG, e três dias depois encara o Corinthians, em Itaquera.

O São Paulo busca se garantir na próxima edição da Copa Libertadores e vai apostar tudo nas rodadas finais. O clube tenta passar o Santos, o quarto colocado, e pode ser ainda beneficiado por um eventual título do clube da Vila Belmiro na Copa do Brasil, em que tem o Palmeiras como adversário na decisão. "Sabemos que se o São Paulo conseguir os pontos possíveis, temos grandes chances de chegar ao objetivo. Estamos focados nisso", explicou Doriva.

Se a definição do título vier neste fim de semana, o São Paulo pode se livrar de enfrentar dois adversários que lutam na parte de cima da tabela. O restante do calendário, exceto o jogo deste domingo com o Cruzeiro, reserva confrontos contra quem briga para não ir à Série B. No fim do mês o compromisso é contra o Figueirense, no Morumbi, e na rodada final será a vez de visitar o Goiás no Serra Dourada.

Porém, existe a possibilidade do clássico com o Corinthians, no dia 22, ser o dia de entrega das faixas de campeão brasileiro para o rival. Como pode ser campeão à espera do Atlético-MG e na rodada seguinte pega o Vasco, no Rio, o time do Parque São Jorge pode marcar a festa do título para o confronto com o São Paulo. "O Corinthians já fez muito bem o seu papel e vai terminar muito bem o Campeonato Brasileiro. Logicamente, sendo campeão. O São Paulo tem que pensar em fazer a sua parte", despistou o meia Ganso.