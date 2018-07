São Paulo treina cobranças de pênalti para pegar CSA na Copa do Brasil

SÃO PAULO - Nem mesmo a vantagem de 1 a 0 conquistada sobre o CSA no jogo de ida faz o São Paulo considerar a fatura liquidada para o duelo de volta, que acontece nesta quarta-feira, no Morumbi, pela Copa do Brasil. O elenco treinou cobranças de pênalti caso seja surpreendido em casa (só uma derrota pelo mesmo placar leva a decisão para as penalidades) e teve aproveitamento apenas razoável.

Só Douglas acertou todas as cinco tentativas; Pato, Antonio Carlos, Osvaldo e Maicon acertaram quatro. O desempenho mais sofrível ficou com Souza, que acertou um dos cinco chutes que deu. Alvaro Pereira errou suas três cobranças e Ganso, duas. Luis Fabiano (um gol e dois erros) e Pabon (três gols e dois erros) completaram os atletas que treinaram.

Vale lembrar que o São Paulo foi eliminado justamente nos pênaltis diante do Penapolense. Rodrigo Caio errou a cobrança enquanto a equipe do interior não desperdiçou nenhuma e sacramentou a queda do time tricolor em pleno Morumbi por 5 a 4. Nesta terça, o zagueiro chutou três vezes e acertou todas as batidas.

O São Paulo entrará em campo diante do CSA com Rogério Ceni; Douglas, Rodrigo Caio, Antonio Carlos e Alvaro Pereira; Souza, Maicon e Ganso; Osvaldo, Alexandre Pato e Luis Fabiano.