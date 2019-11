São Paulo treina com Antony e garotos da base, mas sem Tiago Volpi

Recuperado de uma lesão na coxa esquerda, o atacante Antony treinou normalmente nesta terça-feira, no CT da Barra Funda. Ele reforçará o São Paulo para a partida contra o Ceará, no domingo.

O goleiro Tiago Volpi, porém, não foi a campo nesta terça-feira. Ele fez tratamento na parte interna do CT da Barra Funda por causa de um trauma sofrido no ombro direito no fim do clássico contra o Santos no último sábado. O goleiro não deve ser desfalque.

Em campo, o técnico Fernando Diniz observou cinco jogadores da base do São Paulo. O goleiro Thiago Couto, o lateral-direito Caio Felipe, o zagueiro/volante Diego, o volante Rafael e o atacante Fabinho.

Os jovens completaram o treino que foi dividido em três times por Diniz. Não houve distinção entre titulares e reservas, e as equipes fizeram enfrentamentos em campo reduzido.

Diniz fez anotações em um caderno e reuniu os jogadores para uma conversa de cerca de dez minutos no gramado. Para a partida contra o Ceará, o treinador não poderá contar com Pablo, suspenso.