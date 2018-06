São Paulo treina com cinco novidades de olho no clássico com o Santos

Sem dar dicas de uma eventual escalação do São Paulo para o duelo contra o Santos no próximo domingo, o técnico Diego Aguirre priorizou os trabalhos técnicos no treino de reapresentação do elenco após a folga de terça.

A equipe foi a campo no CT da Barra Funda com cinco novidades: Diego Souza, liberado dpelo departamento médico após tratar um edema na coxa esquerda; Anderson Martins e Militão, curado de dores também na coxa esquerda; Júnior Tavares, que volta ao clube depois de duas semanas no Rennes, da França; e Brenner, de volta depois de atuar na seleção brasileira Sub-20.

Os cinco devem estar à disposição de Aguirre para o clássico com o Santos. Artilheiro do time na temporada com cinco gols, Diego Souza deve ser a principal novidade da equipe titular contra os santistas.

Ainda tratando uma entorse no pé esquerdo, o zagueiro Rodrigo Caio ainda é dúvida para o clássico. Ele chegou a treinar no gramado na semana passada, antes do duelo contra a Bahia, mas voltou a trabalhar no Reffis nesta quarta. Reinaldo e Everton desfalcaram o treino, ambos com amigdalite.