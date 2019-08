São Paulo treina com Daniel Alves no meio e Juanfran na lateral

Os indícios de que Daniel Alves deverá ser meio-campista no São Paulo ficaram ainda mais evidentes na tarde desta terça-feira. Em treino realizado no CT da Barra Funda, o jogador treinou no meio, enquanto Juanfran atuou pela lateral-direita.

A atividade foi em espaço reduzido, com titulares e reservas em campo. O técnico Cuca separou os jogadores em três times com oito atletas cada. O sistema defensivo da possível equipe titular teve Juanfran, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo.

Arboleda está suspenso e participou apenas do aquecimento com o restante do elenco. Ele realizou trabalhos na parte interna do CT da Barra Funda.

Liziero e Antony novamente treinaram sem restrições. O volante está recuperado de lesão no tornozelo direito sofrida em maio, enquanto o atacante foi desfalque no clássico contra o Santos por causa de uma inflamação no joelho esquerdo.

O São Paulo se prepara para enfrentar o Ceará, no domingo, às 16h, no Morumbi, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Daniel Alves e Juanfran ainda não foram regularizados na CBF, o que deve acontecer até sexta-feira.

A possível escalação para a partida tem: Tiago Volpi, Juanfran (Igor Vinícius), Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Daniel Alves (Everton); Alexandre Pato, Antony e Raniel.