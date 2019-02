São Paulo treina com desfalques e aguarda proposta por Diego Souza

O São Paulo treinou pela manhã desta sexta-feira no CT da Barra Funda preocupado com desfalques e atento a uma negociação. Os volantes Liziero, Hudson e Willian Farias não participaram do trabalho comandado pelo técnico Vágner Mancini. Enquanto isso, a diretoria aguarda para os próximos dias uma proposta do Sport para contratar o atacante Diego Souza.

O jogador deixou o Sport no começo do ano passado para reforçar o São Paulo, em transferência no valor de R$ 10 milhões. O clube pernambucano, que vai disputar a Série B neste ano, tentou nos últimos dias uma primeira investida, mas a proposta não agradou. A negociação não está encerrada, pois a diretoria são-paulina está aberta a continuar com as conversas.

A possível saída de Diego Souza integra um plano da diretoria de reavaliar o elenco após a eliminação precoce na Copa Libertadores. O departamento de futebol tenta também diminuir os custos salariais, assim como analisa a vinda de alguns reforços, já para iniciar a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro.

O trabalho do time nesta sexta não contou também com o atacante Everton, que tem estiramento na coxa esquerda. Os volantes Hudson, com concussão, Willian Farias, com dores na coxa direita, e Liziero, problema no pé direito, também não participaram da atividade. Todos não devem atuar no próximo compromisso do time, no domingo, contra o Red Bull, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista.

Por outro lado, o meia Hernanes participou do trabalho do time nesta sexta-feira. O jogador se recuperou de uma tendinite na perna direita que o tirou das atividades da última quarta-feira e integrou as atividades com o elenco pelo segundo dia seguido.