São Paulo treina com Luan, que volta da seleção sub-20, e Jucilei

O São Paulo se reapresentou na tarde desta segunda-feira, no CT da Barra Funda, com algumas novidades em campo: Jucilei e Anderson Martins, poupados do jogo contra a Ponte Preta, no último sábado, devido a problemas médicos – o volante sentiu um desconforto muscular, e o zagueiro, tendinite no joelho direito –, participaram da atividade, que teve apenas a parte inicial liberada para registros dos jornalistas.

Quem também deu as caras foi o volante Luan, que estava com a seleção brasileira sub-20, no Chile, participando do Sul-Americano da categoria. No domingo, ele não jogou contra a Argentina, em confronto que definiu a não-classificação do time para o Mundial, na Polônia.

Com exceção dos volantes Hudson (suspenso) e Liziero (entorse no tornozelo direito), o técnico André Jardine deverá ter todo o restante do elenco à disposição para encarar o Talleres-ARG, quarta-feira, no Morumbi, o que não significa que o treinador terá vida fácil para montar a formação inicial.

Derrotado por 2 a 0 na Argentina, o clube do Morumbi precisa, no mínimo, devolver o placar para levar a disputa às penalidades. Classificação direta, só com vitória por três gols de vantagem.