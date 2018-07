São Paulo treina com três novidades entre os titulares

SÃO PAULO - Apesar dos 100% de aproveitamento e a liderança do Campeonato Paulista após três rodadas, o técnico Emerson Leão parece não estar inteiramente satisfeito com o desempenho do São Paulo neste início de temporada. Nesta terça-feira pela manhã, ele comandou treino coletivo no CT da Barra Funda e armou a equipe titular com três mudanças.

É bem verdade que uma delas aconteceu por necessidade. O atacante Luis Fabiano, com uma lesão muscular na coxa direita, ficará pelo menos duas semanas afastado. Assim, nesta terça, Willian José foi escalado como parceiro de Fernandinho.

As outras duas alterações, no entanto, aconteceram por opção de Leão. Depois de muito elogiar Casemiro e Maicon, o treinador deu uma vaga para cada entre os titulares. Desta forma, Denilson e Cícero foram sacados e participaram da atividade na equipe reserva.

Reforços do São Paulo para esta temporada, Jadson e Osvaldo também atuaram entre os reservas nesta terça. Os dois seguem em busca do melhor condicionamento físico e ainda não têm data prevista para a estreia.

A equipe do Morumbi volta a campo pelo Campeonato Paulista nesta quinta-feira, diante do Guarani, em casa, e deve atuar com: Denis; Piris, João Filipe, Edson Silva e Cortez; Wellington, Casemiro, Maicon e Lucas; Fernandinho e Willian José.