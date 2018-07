São Paulo treina com três reforços entre os titulares

Paulo Miranda formou a dupla de zaga com Rhodolfo, enquanto Cortês iniciou em vantagem a disputa com Juan pela vaga na lateral esquerda do São Paulo. Já Maicon completou o meio-de-campo formado por Denilson, Wellington e Lucas. Já a dupla de ataque foi formada por Fernandinho e Luis Fabiano.

Assim, a equipe titular do São Paulo foi escalada por Leão no coletivo com: Rogério Ceni; Piris, Paulo Miranda, Rhodolfo e Cortês; Denilson, Wellington, Maicon e Lucas; Fernandinho e Luis Fabiano. A atividade terminou empatada por 1 a 1, com gols de Luis Fabiano, para os titulares, e do volante Juninho, que retornou após período no Los Angeles Galaxy, para os reservas.

Os reservas do São Paulo foram escalados com: Denis; João Filipe, Bruno Uvini, Edson Silva e Juan; Rodrigo Caio, Juninho, Casemiro e Cícero; Rafinha e Willian. Com dores no tornozelo esquerdo, Fabrício segue em tratamento no Reffis. Já Luiz Eduardo, Henrique, Henrique Miranda e Cleber Santana não participaram do coletivo e treinaram com o preparador físico Sérgio Rocha.