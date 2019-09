São Paulo treina com visita de Pamela Rosa, skatista campeã mundial

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo no último sábado, o elenco do São Paulo se reapresentou na tarde desta segunda-feira, no CT da Barra Funda. O treino teve a visita de Pamela Rosa, que faturou o título no Campeonato Mundial de Skate Street no domingo.

Quando Pamela foi campeã, o São Paulo já havia postado em suas redes sociais fotos da skatista no Morumbi. Ela é torcedora do clube e foi convidada para ir ao CT nesta segunda. Pamela levou o troféu e tirou foto com os jogadores.

Como de costume na reapresentação do elenco após os jogos, apenas os reservas participaram da atividade comandada pelo técnico Cuca. Os titulares realizaram trabalhos regenerativos e depois correram em volta do campo.

O atacante Alexandre Pato ficou na parte interna do CT da Barra Funda. Ele realiza tratamento de um estiramento muscular na coxa direita e continuará como desfalque da equipe. Além dele, Hernanes, suspenso, não enfrentará o Goiás nesta quarta-feira. Rojas operou o joelho direito e só voltará a jogar em 2020.

O elenco do São Paulo volta a treinar nesta terça-feira, véspera da partida contra o Goiás. O duelo será realizado na quarta, às 21h30, no Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Uma provável escalação do São Paulo para a partida tem: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Daniel Alves; Antony (Everton), Toró e Pablo.