São Paulo treina e Aguirre aposta em conversa para reanimar o elenco

Dois dias antes do duelo com o Internacional, no Beira-Rio, decisivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o técnico Diego Aguirre fez os últimos ajustes no São Paulo e apostou na conversa para reanimar o time que vem derrota para o rival e líder Palmeiras no Morumbi.

Na manhã desta sexta-feira, o grupo se dividiu em atividades na academia e no campo do CT da Barra Funda, alternando trabalhos físicos, técnicos e táticos. Entre os trabalhos, Aguirre conversou muito com os jogadores a fim de corrigir os erros cometidos nas últimas partidas.

Além de ser um duelo direto na briga pelas primeiras posições, o jogo no Sul, válido pela 29ª rodada da competição, tem peso ainda maior ao time paulista pela má fase em que se encontra depois dos tropeços recentes que deixaram o time, antes líder, na quarta posição, a quatro pontos do Palmeiras.

O São Paulo, que soma 52 pontos, não vence há quatro jogos e sofre com desfalques, seja por lesões, suspensões, ou convocações para as seleções. O meia Everton, com um estiramento muscular na coxa esquerda, para por três semanas e volta a desfalcar a equipe. Outra ausência para a partida em Porto Alegre será o zagueiro Arboleda, que está com a seleção do Equador.