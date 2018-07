São Paulo treina em dois períodos, e Kaká trabalha parte física

Kaká, apresentado no domingo como reforço tricolor para o segundo semestre, pela manhã trabalhou no campo do CT da Barra Funda ao lado do zagueiro Rafael Toloi, que volta de empréstimo à Roma. À tarde, ele fez uma atividade na piscina com a professora de hidroginástica Roberta Rosas.

Pela manhã, Muricy Ramalho comandou um trabalho técnico, dividindo o elenco em três grupos, que trabalharam em campo reduzido. À tarde, Rafael Toloi se uniu ao grupo em uma atividade física sob o comando do preparador físico José Mário Campeiz no campo de showball.

Em fase final de recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda, Luis Fabiano trabalhou no gramado pela manhã, correndo ao redor dos gramados acompanhado dos laterais Reinaldo, que se recupera de um entorse no tornozelo, e de Luis Ricardo. Em seguida, fez trabalhos físicos no campo e deu alguns toques na bola.

Na quinta, o São Paulo treina só à tarde, quando Muricy Ramalho comandará um jogo-treino contra o vizinho da frente na Barra Funda, o Nacional. A ideia é preparar o time que vai enfrentar o Bahia, quarta-feira que vem, na retomada do Brasileirão. Os jogadores não veem a hora de jogar.

"Temos tido jogos-treino que valem como preparação, mas não valem como competição. Claro que a gente fica ansioso pra voltar a jogar, ter nossa rotina de jogos, mas é uma ansiedade boa", comenta o zagueiro Antônio Carlos. "Eu quero jogar logo, depois de tanto tempo treinando nada melhor que entrar em campo", reforça Alan Kardec, que ainda não estreou oficialmente.