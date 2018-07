São Paulo treina finalizações antes de folga no carnaval

Apesar disso, o São Paulo iniciou a temporada com o "pé na forma". O time tem o melhor ataque do Campeonato Paulista, com 17 gols marcados, ao lado de Palmeiras e Ponte Preta, em oito partidas. Além disso, o atacante Willian Jose fez sete gols e divide a artilharia do torneio com Hernane, do Mogi Mirim.

O São Paulo está em terceiro lugar no Campeonato Paulista, com 17 pontos, mas pode ser ultrapassado ainda neste sábado pelo Corinthians. A equipe só volta a jogar na próxima quarta-feira, às 22 horas, em Bragança Paulista, contra o Bragantino.

Por isso, o elenco ganhou a tarde de sábado e o domingo de folga e volta a treinar na manhã da segunda-feira. Assim, os jogadores poderão curtir o carnaval neste fim de semana. "Tem de aproveitar sempre com muita consciência. Estarei com a minha família e amigos. Com pessoas bacanas, muito tranquilo, sem fazer nada de errado. Vou procurar aproveitar esta folga, que são raras", disse Lucas, ao site oficial do clube.