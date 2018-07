São Paulo treina finalizações antes do clássico

Ao contrário do que normalmente acontece na véspera de um jogo importante, desta vez o São Paulo não fez um rachão. Neste sábado, o time treinou sério no CCT da Barra Funda principalmente finalizações. A imprensa, no entanto, não pode sequer entrar no clube nos primeiros 40 minutos de movimentação. No domingo, o time encara o Santos, no Morumbi, no primeiro jogo das semifinais do Paulistão.

Na parte aberta ao público, Washington, Dagoberto, Marcelinho Paraíba, Henrique e André Luis trabalharam finalizações em escanteios e cruzamentos, principalmente pela esquerda, através de Júnior Cesar.

Do outro lado do campo, o mesmo Dagoberto, juntamente com Jorge Wagner, treinou cobranças de falta nas proximidades da área e pênaltis, este último item com bom aproveitamento do camisa 7. Rogério Ceni, um dos cobradores de penalidades, limitou-se apenas a participar dos treinos de cruzamento.