São Paulo treina finalizações de olho em estreia no Estadual

O São Paulo treinou jogadas de infiltração e finalizações nesta terça-feira, no CT da Barra Funda. Com portões fechados, o técnico Dorival Junior comandou o trabalho com as duas equipes que pretende intercalar nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista.

+ Dorival aposta em Diego Souza como elemento surpresa no ataque do São Paulo

A atividade foi feita em campo reduzida, e o clube não informou quais atletas participaram do treino técnico-tático. Alguns jogadores foram poupados na parte da manhã para trabalharem à tarde.

A tendência é que o treinador são-paulino leve a campo para a estreia, nesta quarta, contra o São Bento, em Sorocaba, um time bem diferente do considerado "ideal" na temporada: Sidão; Bruno, Rony, Aderllan e Reinaldo; Pedro Augusto, Paulo Henrique e Araruna; Maicosuel, Bissoli e Júnior Tavares.