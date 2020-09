São Paulo treina no CT do Inter antes de embarcar para Buenos Aires

O São Paulo treinou nesta segunda-feira no CT do Internacional, em Porto Alegre, antes de embarcar para Buenos Aires. Na Argentina, a equipe terá pela frente o River Plate, na quarta à noite, pela quinta rodada do Grupo D da Copa Libertadores da América. O time tricolor estará eliminado da competição se perder a partida.

Após o empate por 1 a 1 com o Inter no sábado, o elenco permaneceu em Porto Alegre. No domingo, os titulares realizaram trabalhos regenerativos na academia do hotel, enquanto os reservas participaram de atividade no CT do Inter.

A delegação chega a Buenos Aires nesta segunda-feira. Na terça, véspera da partida, o técnico Fernando Diniz comanda o último treino no CT do Boca Juniors. A partida diante do River Plate será disputada em Avellaneda, no Estádio Libertadores de América, casa do Independiente - o Monumental de Núñez está em reforma.

Fernando Diniz não poderá contar com o atacante Luciano, autor do gol são-paulino no empate com o Inter. Ele ainda tem mais um jogo de suspensão na Libertadores por causa da confusão no clássico entre Grêmio, seu ex-clube, e Internacional, antes da paralisação do futebol provacada pela pandemia de coronavírus. Após o treino em Porto Alegre, o atacante retornou a São Paulo.

O São Paulo está em terceiro lugar do Grupo D, com quatro pontos. Mesmo se vencer os últimos dois jogos desta fase, a equipe pode ficar fora das oitavas de final. Se empatar com o River, o São Paulo terá de vencer o Binacional na última rodada, torcer para a LDU contra o time argentino e ainda tirar uma diferença de 11 gols de saldo.