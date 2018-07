São Paulo treina no Morumbi e apresenta novos uniformes para 2 mil torcedores

O São Paulo realizou um treino aberto na manhã deste sábado no Morumbi para apresentar o novo uniforme de treino da equipe, que fechou parceira com a Adidas para o fornecimento do material esportivo. Cerca de 2 mil torcedores acompanharam a atividade.

Entregue pelo ex-jogador Aloísio Chulapa, a nova camisa de treino dos jogadores é vermelha, com detalhes em branco. O uniforme da comissão técnica é preto. Ambas têm o escudo em dourado, do lado esquerdo do peito.

O lançamento dos uniformes de jogo será em outro evento nas próximas semanas. A estreia acontecerá no jogo contra o Flamengo, no dia 18 de julho, na volta do Brasileirão após a paralisação para a disputa da Copa do Mundo da Rússia.

Esta é a terceira parceria do São Paulo com a Adidas. A empresa alemã forneceu os uniformes de 1986 a 1990 e de 1996 a 1999. O novo contrato é válido até dezembro de 2023. Não há um valor fixo previsto no acordo, mas o São Paulo prevê ganhar cerca de R$ 20 milhões anuais com a parceira.

Em campo, o técnico Diego Aguirre separou a equipe em titulares e reservas na atividade. Os titulares venceram o coletivo por 2 a 0, com um gol do meia equatoriano João Rojas, que foi contratado na última semana. Diego Souza fez o outro.

"O Rojas é uma contratação que pedi. Somente dois dias de treino, não dá para fazer uma avaliação, porque tem muita coisa a trabalhar, mas pode ser um reforço importante", disse Aguirre em entrevista coletiva concedida depois da atividade.

O time titular tinha Sidão; Militão, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê; Rojas, Everton e Diego Souza. O dos suplentes foi formado por Jean; Araruna, Bruno Alves, Edimar e Caíque; Liziero, Lucas Fernandes e Shaylon; Morato, Carneiro e Tréllez.

A manhã de treinos no Morumbi também contou com a visita do volante Petros. Negociado com o futebol árabe nos últimos dias, o jogador visitou os companheiros e acompanhou os trabalhos.

Os jogadores folgam no domingo e se reapresentam para a continuação dos treinamentos na segunda-feira, no CT da Barra Funda. Na quarta-feira haverá um jogo-treino contra o Red Bull Brasil, em Cotia.