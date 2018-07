São Paulo treina pênaltis e Rogério será batedor oficial Com um retrospecto de dois pênaltis perdidos nas duas últimas partidas, o São Paulo aproveitou o treinamento desta terça para praticar cobranças de pênalti. O técnico Ney Franco dividiu o elenco em quatro grupos e fez uma espécie de competição para ver quem tinha melhor aproveitamento. "Meu time foi o campeão", avisou o volante Denilson. Ele garante que mesmo com as cobranças desperdiçadas recentemente, o grupo tem bons cobradores. "O Rogério Ceni, o Luis Fabiano e o Lucas podem exercer essa função sem problema", disse.