São Paulo treina sem Diego Souza, mas tem volta de lesionado

O São Paulo treinou nesta quarta-feira sem seu principal artilheiro da temporada. Por conta de dores musculares, Diego Souza, autor de 15 gols no ano, ficou no Reffis fazendo tratamento. Por outro lado, a comissão técnica pôde contar com o meia-atacante Everton Felipe, que deu mais um passo no processo de recuperação do estiramento no joelho direito sofrido durante a partida contra o Vitória, no dia 26 de outubro.

Apesar da ausência na atividade, Diego Souza não preocupa para o clássico de sábado, contra o Corinthians, às 17h, em Itaquera. Quem também fez trabalhos à parte, mas deverá estar em campo no Majestoso é o uruguaio Gonzalo Carneiro. Ele apenas correu em volta dos campos no CT da Barra Funda.

Everton Felipe, por sua vez, foi liberado pelo departamento médico para trabalhar pela primeira vez com bola ao lado dos companheiros. Na parte final do treino, ficou sob cuidados dos preparadores físicos. Ainda não se sabe se ele estará à disposição de Diego Aguirre no sábado.

O São Paulo é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, com 57 pontos, e vê o Grêmio (55) se aproximar na briga por um lugar no G-4. Depois do Corinthians, o time terá pela frente: Grêmio, Cruzeiro, Vasco, Sport e Chapecoense.

Contra o Corinthians, Aguirre não terá Luan e Rojas, ambos lesionados. O provável time titular terá: Jean; Bruno Peres, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Liziero; Everton, Gonzalo Carneiro e Diego Souza.