São Paulo treina sem Jucilei em preparação para duelo contra o Santos

Com portões fechados, o São Paulo treinou finalizações e jogadas ofensivas pelas pontas nesta quarta-feira no CT da Barra Funda. O time tricolor se prepara para enfrentar o Santos, no próximo sábado, no Pacaembu.

Destaque na vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo, no último domingo, o volante Jucilei não treinou. Ele foi poupado por causa de uma amigdalite. A expectativa é que ele possa voltar a treinar nesta quinta, e que esteja à disposição da comissão técnica para o clássico. Maicosuel, que trata uma mialgia na coxa direita, iniciou sua transição do Reffis para o gramado. Gilberto, em fase final de sua recuperação de uma contratura na coxa esquerda, fez trabalhos de fortalecimento muscular com os preparadores.

De acordo com o clube, o principal foco do treino desta quarta foram as jogadas ofensivas. O técnico Dorival Junior simulou jogadas que se desenvolviam no meio de campo e que precisavam culminar em finalizações vindas das pontas.

O treinador ainda comandou o primeiro treino tático do time depois da vitória sobre o Flamengo. Sem suspensos, Dorival tem a opção de manter a escalação que venceu o último jogo: Sidão, Militão, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Jucilei; Hernanes, Petros, Marcos Guilherme e Cueva; Lucas Pratto.

A preparação do time tricolor para o San-São segue com portões fechados até a véspera da partida, sexta-feira. Com 37 pontos na 14ª posição, tentando se afastar da zona de rebaixamento, o São Paulo tentará alcançar sua segunda vitória seguida - algo que só conseguiu fazer uma vez neste Campeonato Brasileiro.