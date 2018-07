São Paulo treina sem Pratto em reapresentação após sequência de vitórias

Depois de três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro (sobre Flamengo, Santos e Atlético-GO), o São Paulo vive um momento bem diferente do que era há algumas rodadas, enquanto não conseguia se afastar da zona de rebaixamento.

+ Dorival minimiza atraso no planejamento de 2018 no São Paulo: 'Temos um foco'

Na reapresentação desta segunda, o time iniciou a preparação para o duelo contra a Chapecoense, na quinta. Os titulares participaram apenas da primeira parte dos trabalhos no gramado, com exercícios de marcação e posse de bola. Reservas do último jogo fizeram um treino tático na segunda metade das atividades.

O centroavante Lucas Pratto não participou do treino. O argentino sentiu dores na coxa direita e foi poupado pela comissão técnica, se recuperando no Reffis do clube. O técnico Dorival Junior espera o retorno do jogador nesta terça. O problema foi detectado no fim do jogo em Goiânia, quando o atleta precisou ser substituído por Gilberto.

Os trabalhos desta segunda marcaram mais um dia de integração do elenco principal do São Paulo com atletas da base. Jogadores do time sub-20 trinaram com a equipe de Dorival, entre eles Caio Felipe, Walce, Pedro, Paulo Henrique, Liziero, Igor Gomes, Rony e Boia.

O São Paulo terá pelo menos dois desfalques para o jogo contra os catarinenses: Cueva, que se apresentou nesta segunda à seleção peruana para os jogos da repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo, e Militão, que se recupera de um estiramento na coxa direita.