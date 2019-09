São Paulo treina sem Raniel e Anderson Martins antes de pegar o Goiás

Na véspera da partida contra o Goiás, o São Paulo treinou no CT da Barra Funda sem o atacante Raniel e o zagueiro Anderson Martins. Reservas nos últimos jogos, eles são dúvidas para o confronto desta quarta-feira no Morumbi.

Raniel sentiu dores no joelho, enquanto Anderson Martins teve uma entorse no tornozelo. Eles não foram a campo na última atividade comandada pelo técnico Cuca antes do duelo.

O São Paulo já conta com os desfalques de Alexandre Pato, que sofreu um estiramento na coxa direita na semana passada e continua em tratamento, e de Hernanes, suspenso. Além deles, Rojas é a outra baixa certa após ter operado o joelho direito - só voltará a jogar em 2020.

O treino tático da tarde desta terça-feira foi fechado à imprensa, que pôde acompanhar apenas o aquecimento dos jogadores. Uma provável escalação do São Paulo para a partida tem: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan (Liziero), Tchê Tchê e Daniel Alves; Antony (Igor Gomes), Toró (Everton) e Pablo.

O São Paulo está em sexto lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos. O jogo contra o Goiás será realizado nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, pela 21ª rodada.