São Paulo treina sem Ricardo Oliveira, Ilsinho e Rodrigo Souto

O elenco do São Paulo treinou na manhã desta quinta-feira sem a presença do lateral-direito Ilsinho, do volante Rodrigo Souto e do atacante Ricardo Oliveira em um dos gramados do CT da Barra Funda. Os três jogadores ficaram no centro de recuperação física e fisioterápica do clube realizando um trabalho em separado.

O clube informou que Rodrigo Souto melhorou das dores nas costas que o incomodavam, mas ele foi poupado da atividade pelo fato de o local ainda estar sensível. O atacante Ricardo Oliveira, por sua vez, está com uma tendinite no joelho esquerdo e também ficou em tratamento. A expectativa, porém, é a de que os dois atletas participem do treino programado para a manhã desta sexta.

Já Ilsinho reclama de dores na região anterior da coxa direita e será reavaliado para saber da gravidade do problema. O jogador chegou a atuar no clássico contra o Corinthians, no último domingo, quando substituiu Casemiro após o intervalo do duelo.

Sem poder contar com Rodrigo Souto, o técnico Paulo César Carpegiani escalou Zé Vitor entre os titulares. Jorge Wagner, que havia sido escolhido para ocupar o lugar de Souto no treino de quarta, substituiu Zé Vitor no decorrer da atividade desta quinta. Já Ricardo Oliveira foi substituído pelo meia-atacante Marlos.

Com 50 pontos, o São Paulo ocupa a nona posição do Campeonato Brasileiro e precisa vencer o Vasco, no próximo domingo, às 19h30, em São Januário, para aumentar as suas chances de brigar por uma vaga na Copa Libertadores de 2011.