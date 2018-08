São Paulo treina só com reservas e Aguirre não dá pistas do time

Na reapresentação do São Paulo após a vitória de domingo, sobre o Sport (3 a 1), na tarde desta segunda-feira, apenas os reservas e os jogadores que entraram no decorrer da partida no Recife foram a campo no CT da Barra Funda. Os titulares ficaram na parte interna fazendo trabalho regenerativo.

Assim, o técnico Diego Aguirre manteve o mistério sobre quem será escalado para a partida desta quinta-feira, contra o Colón-ARG, em Santa Fé, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. No jogo de ida, o time brasileiro perdeu por 1 a 0, no Morumbi, o que o obriga a, no mínimo, devolver o placar para levar a definição da vaga às oitavas de final nos pênaltis.

No domingo, depois da partida na Ilha do Retiro, o treinador uruguaio deu uma resposta dúbia quando questionado se utilizaria força máxima no torneio continental ou priorizaria o Campeonato Brasileiro, que o clube lidera com 38 pontos, um à frente do Flamengo.

"Vamos com força máxima sempre, jogue quem jogue. É possível que faça alguma mudança, mas faz parte do planejamento. Teremos um time muito forte na Argentina", prometeu o técnico são-paulino. Na primeira partida, ele poupou três jogadores que eram então titulares (Sidão, Arboleda e Liziero).

À disposição. Na atividade desta segunda, Aguirre pôde contar com todos os reservas e quem ainda se recuperava de alguma lesão, caso do zagueiro Rodrigo Caio, "zerado" depois da cirurgia no pé esquerdo pela qual passou em maio, do lateral Edimar, que havia sofrido entorse no tornozelo esquerdo, e do lateral-direito Régis, que teve problemas particulares e chegou a ficar afastado do elenco.

Assim, não há mais nenhum atleta entregue ao departamento médico nem fazendo trabalho de recuperação no Reffis, o que só dificulta qualquer tentativa de se adivinhar quais os 18 jogadores (limite da Copa Sul-Americana) que serão relacionados para pegar o Colón. A lista será divulgada depois do treino desta terça à tarde. Em seguida, os escolhidos viajarão para Buenos Aires. Pelo Brasileirão, o São Paulo volta a jogar no próximo domingo: recebe a Chapecoense, às 19h, no Morumbi.