São Paulo treinará no Morumbi nesta sexta-feira

O treinador Paulo César Carpegiani mudou a programação do São Paulo para o treino de sexta-feira, a partir das 10 horas, e marcou a atividade para o Morumbi, palco do clássico com o Santos no domingo, às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro.

Antes, o treino da manhã de sexta seria realizado no CT da Barra Funda. Mas como o estádio recebeu dois shows na semana passada - do Bon Jovi e do Rush -, o treinador fez a mudança para que os jogadores possam avaliar melhor a condição do gramado.

Para o atacante Dagoberto, a mudança do treino para o Morumbi pode fazer a diferença no clássico de domingo. "É importante treinar lá. Teve show e vamos ver como está o campo. Fazer um trabalho que o Carpegiani está querendo. Foi muito importante para nós esta mudança", afirmou o jogador.