São Paulo troca bola por treino funcional em Cotia

SÃO PAULO - O elenco do São Paulo não precisou treinar embaixo de chuva na manhã desta quarta-feira, em Cotia, onde realiza pré-temporada no CT das suas categorias de base. A única atividade do dia foi um trabalho funcional, com bola, corda e cama elástica, para fortalecer a musculatura dos jogadores. Só os goleiros foram a campo.

"Dividimos os atletas em dois grupos e o objetivo foi melhorar a capacidade de força deles. Enquanto um grupo fazia exercícios nos aparelhos de musculação, o outro fazia o funcional. Depois, trocamos. O funcional é mais específico, porque aborda os grupamentos musculares que são determinantes para o bom desempenho físico dos jogadores", explicou o preparador físico do São Paulo, Zé Mário.

O elenco tricolor recebe folga nesta tarde para acompanhar o jogo da seleção brasileira na Copa das Confederações e volta a treinar na quinta, com dois períodos de atividades com bola, pela manhã e à tarde.

Luis Fabiano vai assistir ao jogo do Brasil recordando uma partida especial que fez contra o Uruguai em 2007, pelas Eliminatórias da Copa. "Foi o jogo mais emocionante que vivi na Seleção. Pude voltar ao Morumbi, após três anos, e foi um momento muito especial na minha carreira. Fazer os gols foi marcante e comemorar no símbolo foi espontâneo", lembrou o centroavante.