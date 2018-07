São Paulo tropeça e perde para o Flamengo por 1 a 0 no Engenhão

RIO DE JANEIRO - Em jogo de poucas emoções e baixo nível técnico, o Flamengo derrotou o São Paulo por 1 a 0, neste domingo, no Engenhão, se distanciou da zona de rebaixamento e encerrou uma série de cinco partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. Pior para o time paulista, que vinha de quatro vitórias consecutivas e agora pode ver o Vasco encostar na briga por uma vaga na Libertadores.

O resultado levou o Flamengo aos 40 pontos, na 13.ª colocação, e na próxima rodada o time carioca vai enfrentar o Atlético-MG, no dia 31, no Independência. Já o São Paulo estacionou nos 55 pontos, enquanto o Vasco tem 50 mas ainda joga na rodada. Sábado que vem, os paulista enfrentam o Sport, fora de casa.

O JOGO

A partida deste domingo começou bastante movimentada e antes dos cinco minutos as duas equipes já haviam chegado com perigo. Aos dois, Vágner Love recebeu dentro da área e ajeitou para Renato, que bateu em cima de Rogério Ceni. Um minuto depois, Luis Fabiano aproveitou saída errada do Flamengo, invadiu a área e só não marcou porque Felipe fez boa defesa.

Vágner Love dava bastante trabalho à defesa são-paulina e aos 12 minutos chegou novamente com perigo. O atacante fez boa jogada na intermediária, foi passando pelos zagueiros, invadiu a área e bateu. A bola ainda desviou na zaga e quase enganou Rogério Ceni.

Por causa do forte calor que fazia no Rio, o árbitro decidiu para o jogo para um tempo técnico. A pausa pareceu ter feito bem ao Flamengo, que, com gás renovado, voltou melhor e logo chegou com perigo, após jogada de Wellington Bruno pela direita que a defesa adversária afastou.

Mas aos 25 minutos o São Paulo perdeu a melhor chance da partida até então, com Lucas, que recebeu pela direita, invadiu a área e chutou para fora. Três minutos depois, Denilson foi lançado na área, Wellington Silva o atropelou e o árbitro marcou pênalti. Luis Fabiano bateu no canto esquerdo de Felipe, que pulou bem e defendeu.

Na volta para o segundo tempo, o São Paulo sofreu uma importante baixa. Luis Fabiano sentiu um problema muscular e precisou deixar o campo para a entrada de Douglas. A substituição, no entanto, não mudou o panorama do jogo. O Flamengo seguia comandado as ações, enquanto os visitantes tentavam chegar no contra-ataque.

A partida ficou mais morna e, percebendo isso, o técnico Ney Franco voltou a colocar o time para frente, colocando Willian José no lugar de Jadson. No Flamengo, Hernane entrou no lugar de Liedson.

Mas quem marcou o gol flamenguista foi um zagueiro. Aos 26 minutos, Wellington cometeu falta na esquerda, Adryan bateu na cabeça de González, que só teve o trabalho de desviar para abrir o placar. O gol não diminuiu o ritmo dos donos da casa, que levaram perigo quatro minutos depois, com Vágner Love.

Com o passar do tempo, no entanto, o Flamengo relaxou e passou a administrar o resultado. Já o São Paulo não repetiu as mesmas boas atuações das últimas rodadas e, apesar do esforço, não conseguiu impedir a derrota.

FLAMENGO 1 X 0 SÃO PAULO

FLAMENGO - Felipe; Wellington Silva, Renato Santos, González e Ramon; Airton (Ibson), Amaral, Renato e Wellington Bruno (Adryan); Vágner Love e Liedson (Hernane). Técnico - Dorival Júnior

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rafael Toloi, Rhodolfo e Cortez; Wellington (Cícero), Denilson, Lucas e Jadson (Willian José); Osvaldo e Luis Fabiano (Douglas). Técnico - Ney Franco.

GOLS - González, aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (Fifa/RS).

CARTÕES AMARELOS - Jadson, Wellington (São Paulo); Amaral (Flamengo).

PÚBLICO - 16.465 pagantes (21.631 total).

RENDA - R$ 239.665,00.

LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).

MINUTO A MINUTO

SEGUNDO TEMPO

50min - Acabou.

49min - Denilson teve chance de levantar a bola, mas erra. Felipe vacila e perde a bola e quase se complica. Cícero recebe e o jhuiz nada marca.

OUTROS JOGOS: Náutico 0 x 0 Portuguesa. Fim. E Atlético-MG 3 x 2 Fluminense. 46min - O São Paulo empata após escanteio, mas houve falta no goleiro Felipe. O gol não valeu. Felipe para o jogo e pede atendimento médico.

43min - O jogo vai até os 50 minutos.

42min - Love chuta forte, mas a bola vai por cima de Rogério Ceni. O Flamengo continua mais próximo do segundo gol do que o São Paulo do empate.

OUTROS JOGOS: Náutico 0 x 0 Portuguesa. Atlético-MG 2 x 2 Fluminense.

40min - O resultado é muito importante para o Flamengo, que chega a 40 pontos e se distancia da zona de rebaixamento. O torcedor do Palmeiras lamenta a derrota do São Paulo.

37min - Com Cícero, o São Paulo tentará o empate para não permitir que o Vasco se aproxime.

OUTROS JOGOS: Náutico 0 x 0 Portuguesa. Atlético-MG 2 x 1 Fluminense.

35min - A saída de Luis Fabiano desmoronou o esquema do São Paulo nesse segundo tempo. Ney Franco agora coloca Cícero no lugar de Wellington.

32min - Vagner Love tenta de cabeça e assusta. A torcida do Fla se levanta no Engenhão. A marcação do São Paulo já não é mais a mesma. O Flamengo fez o primeiro e está mais próximo do segundo.

31min - Foi praticamente a primeira falha da defesa do São Paulo. Um erro caro. A derrota parcial para o Flamengo faz com que o Tricolor corra risco no G-4 nas próximas rodadas.

28min - GOOOLLLLL DO FLAMENGO, Marcos Gonzalez: 1 a 0. De cabeça, após falta levantada na área.

26min - RECOMEÇOU. Desta vez, o crônometro não foi parado.

22min - PAROU. Os jogadores vão beber água para suportar o calor.

21min - Vai ter também parada técnica no Segundo tempo.

18min - Willian José entra no lugar de Jadson. No Fla, Liedson sai para a entrada de Hernane.

15min - Liedson chega na área, mas perde a bola após tentar passar por Rhodolfo.

13min - O São Paulo, sem centroavante após a saída de Luis Fabiano, permite que seus jogadores ocupem aquele espaço, ora com os laterais, ora com os meias e volantes.

OUTROS JOGOS: Náutico 0 x 0 Portuguesa. Atlético-MG 0 x 1 Fluminense.

11min - O jogo é franco. Depois de ataque do São Paulo, o Flamengo contra-ataque em velocidade, com a conclusão de Love. Rogério Ceni faz defesa com os joelhos. No escanteio, confusão na área. O juiz dá falta e para o lance.

9min - Lucas está arriscando mais os chutes para o gol, mas sempre travado. Ele chuta de longe e obriga Felipe a fazer boa defesa: uma ponte.

8min - A defesa do São Paulo marca muito bem. Love não tem refresco. Nem Liedson.

OUTROS RESULTADOS: Náutico 0 x 0 Portuguesa. Atlético-MG 0 x 0 Fluminense.

5min - Jadson recebe o primeiro amarelo do jogo. Foi o terceiro do são-paulino e agora terá de cumprir suspensão. O Flamengo fez 10 faltas até agora. O São Paulo, 11.

4min - Lucas chuta de canhota nas mãos de Felipe.

2min - A explicação do técnico Ney Franco sobre Luis Fabiano, a bem da verdade, não convenceu. É bem provável que o jogador tenha sentido o pênalti perdido e pedido para ficar no vestiário. O São Paulo perde sua referência na área.

1min - Começou... Ibson entra no lugar de Airton no Flamengo. No São Paulo, Douglas entra na vaga de Luis Fabiano. Ney Franco disse que o atacante sentiu desconforto na perna direita. O São Paulo começa na área do Fla.

INTERVALO FRASES

LUIS FABIANO

"Dois pênaltis desperdiçados em duas partidas é muita coisa. Mas não tenho outra coisa a fazer do que tentar"

PRIMEIRO TEMPO

45min - Acabou.

43min - Wellington chuta de longe e Ceni espalma. Chute perigoso.

41min - Luis Fabiano deu uma caída após perder pênalti. As duas equipes fazem bom primeiro tempo. Lucas deu boa melhorada neste fim de etapa. Precisa ser mais participativo, mas suas jogadas são sempre perigosas.

37min - Dentro da área, Rhodolfo, Paulo Miranda e Toloi marcam bem, jogam limpo e até agora precisos.

35min - Love chega firme pela esquerda e chuta forte para boa defesa de Ceni. O Flamengo com mais presença na área. No escanteio, após confusão na área do São Paulo, Ceni fica com a bola.

34min - Luis Fabiano já errou cinco pênaltis desde que voltou para o Morumbi. Precisa treinar mais.

31min - O Flamengo pode se valer desse pênalti desperdiçado pelo São Paulo e ganhar moral, partir para cima do rival. Luis Fabiano parece ter sentido o erro.

29min - E ERROU. Luis Fabiano erra pênalti de novo. Ele cobrou no canto direito dele, sem força. Felipe faz a defesa em dois lances.

28min - Wellington faz pênalti em Denilson. Empurra o jogador do São Paulo por trás. Luis Fabiano vai cobrar...

27min - Wellington Silva avança pela direita, leva para o meio e chuta por cima de Rogério Ceni. Assusta.

OUTROS JOGOS - Náutico 0 e 0 Portuguesa. Atlético-MG 0 x 0 Fluminense. Em Minas, Robaldinho fez um gol de falta, mas o juiz anulou.

25min - A fase do São Paulo é melhor, mas é o Flamengo que chega com mais perigo. O São Paulo se finje de morto à espera de boa oportunidade, como a chance de Lucas, que tocou para fora. Pegou errado na bola.

23min - O jogo recomeça, depois de três minutos. O cronômetro do jogo foi parado.

23min - PARADA TÉCNICA. Jogadores param para tomar água.

19min - Vuaden não viu Luis Fabiano sendo segurado por Airton na área. O pessoal do São Paulo reclamou do lance. Queria pênalti.

17min - Lucas ainda pegou pouco na bola. Osvaldo e Cortez tem boa aproximação pela esquerda. Lucas fica mais na direita.

15min - Love quer jogo. Ele tem recebido boas bolas e mostra habilidade e agilidade na entrada da área.

OUTROS JOGOS: Náutico 0 e 0 Portuguesa. Atlético-MG 0 x 0 Fluminense.

12min - Vagner Love arranca com a bola dominada, corta a zaga pelo meio e chuta. A bola desvia na marcação e para nas mãos de Ceni.

11min - O Flamengo arrisca em deixar Luis Fabiano mais solto, fazendo a marcação no atacante somente quando ele se aproxima da área. É um risco grande.

8min - Liedson e Vagner Love cobram atenção dos zagueiros do São Paulo. Eles são bons atacantes e precisam ter marcação em cima.

6min - O jogo é franco. O São Paulo começa com mais paciência e com a bola nos pés, marca forte e tenta cadenciar o jogo. O Flamengo tem pressa para atacar.

3min - Num erro de saída de bola do Flamengo, Luis Fabiano carrega e chuta para outra boa defesa do goleiro Felipe.

2min - Renato tem boa chance de frente para o gol do São Paulo, enche o pé e goleiro faz boa defesa. Na sequência, Osvaldo ataca e Felipe defende. Bons momentos.

1min - Começou... Com o horário de Verão, o jogo começa sob o sol das 15h. Por isso terá uma parada técnica para os jogadores beberem água.