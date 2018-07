São Paulo ultrapassa a marca de 50 mil sócios-torcedores

O São Paulo ultrapassou a marca de 50 mil sócios-torcedores nesta terça-feira, de acordo com o ranking nacional do Movimento por um Futebol Melhor. Com 50.121 cadastrados, o time do Morumbi figura em oitavo lugar e já se aproxima de Flamengo e Santos. O líder é o Internacional, com 130.207, seguido pelo Palmeiras, com 97.937, e que apresenta o maior crescimento neste ano, com 33.414 novos associados. O Corinthians figura em terceiro, com 83.356.

Nos últimos dias, o programa de fidelização do São Paulo ganhou um grande impulso com a promoção para os três jogos da equipe na fase de grupos da Copa Libertadores. Os são-paulinos são atraídos pela diferença de valores no preços dos ingressos em relação aos torcedores comuns. Os sócios pagam R$ 100 pelo pacote para assistir à partida de quarta-feira, do dia 18 de março, contra o San Lorenzo e, no encerramento da fase de grupos, no dia 22 de abril, contra o Corinthians. Pelas mesmas três partidas, os torcedores comuns pagam R$ 300.

Além da promoção pontual, o São Paulo verifica uma ascensão constante dos números em 2015. Em apenas dois meses, o clube conquistou 13.278 novos sócios-torcedores motivados, principalmente, pelas vantagens na aquisição de ingressos.