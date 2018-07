São Paulo usará uniforme vermelho inédito nas quartas do Paulistão

SÃO PAULO - O São Paulo estará de roupa nova nas quartas de final do Campeonato Paulista. Para comemorar a troca de todos os assentos do estádio do Morumbi, o clube anunciou que irá disputar a partida contra o Penapolense, domingo, com um uniforme vermelho em comemoração ao feito.

O modelo está sendo guardado sob sigilo até o momento da partida e o mote utilizado para apresentá-lo será "vermelho, a cor da raça". O plano de atuar com um uniforme diferente já é de conhecimento público desde o ano passado, mas só agora o modelo foi aprovado pela diretoria.

Apesar da novidade, dificilmente o São Paulo adotará a vestimenta vermelha como terceiro uniforme. Uma ala forte dos conselheiros - encabeçada pelo vice de futebol João Paulo de Jesus Lopes - diz que o estatuto proíbe a alteração dos uniformes e pede que a iniciativa seja apenas para esse jogo.

São Paulo e Penapolense se enfrentam neste domingo em partida única, realizada no Morumbi. O time tricolor tem a vantagem de definir uma vaga para a semifinal em casa por ter terminado a primeira fase na liderança.