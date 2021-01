São Paulo vai à Arena da Baixada disposto a reagir após duas derrotas consecutivas

A eliminação na Copa do Brasil e as duas derrotas seguidas no Brasileirão mudaram o clima do São Paulo. Correndo risco de perder a liderança, o time precisa se redimir e melhorar o fraco desempenho histórico na Arena da Baixada para seguir no topo. Hoje, às 16 horas, o líder entra em campo pressionado diante do Athletico-PR.

Mais uma vez, Fernando Diniz não vai contar com o atacante Luciano, ainda em recuperação de inflamação na perna. Após discussão com o técnico e ausência diante do Santos por suspensão, Tchê Tchê deve ser o substituto na frente. O São Paulo ainda terá o retorno de Bruno Alves na defesa.

Hernanes testou positivo para a covid-19 e vai desfalcar a equipe hoje e contra Internacional e Coritiba. Segundo o clube, o jogador não apresenta sintomas e foi afastado do elenco.

Será o 27.° jogo do São Paulo na Arena da Baixada, onde ganhou apenas três vezes. Perdeu outras 14 e empatou nove.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR: Santos; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Christian, Léo Cittadini e Carlos Eduardo; Nikão e Renato Kayzer. Técnico: Paulo Autuori.

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Tchê Tchê, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner. Técnico: Fernando Diniz.

JUIZ: Wilton P. Sampaio (GO).

LOCAL: Arena da Baixada.

HORÁRIO: 16h.