São Paulo vai a campo contra Chapecoense em busca de regularidade

A primeira impressão é a que fica? Se depender do apetite do São Paulo, a velha máxima funcionará para o restante do Brasileiro. Depois de bater o Bahia por 2 a 0 na Fonte Nova e impressionar sobretudo pela atuação no primeiro tempo, o Tricolor volta a campo neste sábado, às 18h30, contra a Chapecoense no Morumbi para mostrar que o futebol apresentado em Salvador não foi obra do acaso.

Conseguir regularidade talvez seja o principal desafio da equipe. Até a pausa para a Copa do Mundo, o time alternou momentos empolgantes com falhas de posicionamento que não passaram em branco para Muricy. "Oscilamos bastante na competição, tivemos bons momentos e caímos depois. Os jogadores não podem achar que um jogo só basta", afirmou o técnico.

Dessa forma, as virtudes do "novo" São Paulo apresentadas na Fonte Nova devem ser vistas mais uma vez neste sábado. Marcação por pressão, saída rápida em velocidade e valorização da posse de bola. A exemplo dos últimos treinos, Muricy mais uma vez insistiu numa atividade intensa na sexta.

Apesar de enfrentar um adversário que está na parte inferior da tabela e jogar num Morumbi que deverá receber um bom público, o treinador não abre mão da concentração do elenco. "A Copa mostrou como as coisas estão equilibradas. Eles estão conscientes de que o jogo vai ser duro e que neste campeonato não dá para recuperar na frente", disse Muricy.

Como Luis Fabiano se machucou e está fora por tempo indeterminado, o Tricolor será o mesmo que venceu o Bahia. Havia uma pequena chance de mudanças para preservar o elenco, mas Muricy voltou atrás. Com isso, Ademilson continua no ataque ao lado de Kardec e Osvaldo - Pato, mais uma vez, é apenas opção para o banco.

SÃO PAULO X CHAPECOENSE

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Douglas, Rodrigo Caio, Antonio Carlos e Alvaro Pereira; Souza, Maicon e Ganso; Ademilson, Osvaldo e Alan Kardec. Técnico: Muricy Ramalho.

CHAPECOENSE - Danilo; Fabiano, Jaílton, Rafael Lima e Rodrigo Birô; Wanderson, Ricardo Conceição, Dedé e Nenén; Camilo e Alemão. Técnico: Celso Rodrigues.

Árbitro - Felipe Gomes da Silva.

Local - Morumbi.

Horário - 18h30.

Transmissão - Pay-per-view.