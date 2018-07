São Paulo pega o Avaí em casa para manter a paz e a liderança

A semana mais agitada do ano no São Paulo teve muitas negociações de jogadores e pouco tempo para aproveitar a tranquilidade de ser o líder do Campeonato Brasileiro. O time recebe neste domingo o Avaí, às 16 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela oitava rodada, para tentar se manter em paz ao menos dentro campo - já que fora dele o ambiente deve continuar movimentado.

A preparação para encarar a equipe catarinense terminou com três jogadores a menos no elenco. Os zagueiros Rodrigo Caio e Paulo Miranda e o volante Denilson foram vendidos na última semana. O atacante Jonathan Cafu tem proposta pode ser negociado com o futebol búlgaro.

Até quinta-feira o clube não sabia se poderia contar com Alexandre Pato. O atacante, que será titular neste domingo no lugar de Luis Fabiano, suspenso, movia uma ação na Justiça para rescindir contrato com o Corinthians. Caso tivesse êxito, ele também estaria sem o vínculo de empréstimo com o time tricolor. "Conversei com o Alexandre e ambos falamos do desejo de estar no São Paulo. Estou feliz por isso", contou o técnico Juan Carlos Osorio.

O colombiano mudou a programação dos treinos e pela primeira vez desde que chegou ao cargo fez três atividades secretas. A preocupação sobre a saída de jogadores mexeu com o treinador. "Tenho temor de perder mais jogadores. Precisamos de um elenco grande e forte para trabalhar bem".

Ao menos o time vai ter a volta do meia Paulo Henrique Ganso, recuperado de dores na coxa direita. A baixa será o goleiro e capitão Rogério Ceni, que com dores na coxa direta será substituído por Renan Ribeiro.