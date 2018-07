São Paulo vai a Mirassol com esperança de virar líder

O clima no Morumbi não poderia ser mais propício para chegar ao topo da tabela. A equipe recuperou a confiança com seis vitórias consecutivas. E a última delas foi um verdadeiro banho de autoestima: diante da torcida e com um jogador a menos, se superou para vencer o Santos de Neymar, por 3 a 2, há uma semana.

Os sete dias de calmaria no CT são-paulino, segundo Rhodolfo, vieram em boa hora. "Foi muito bom para a gente treinar mais, pois estávamos precisando. Tivemos tempo para aprimorar a parte defensiva e o ataque, pois estávamos mais jogando do que treinando", disse o zagueiro. "Além disso, pudemos melhorar a parte física."

Para manter o bom momento, no entanto, Leão reforçou a necessidade de o time fazer a sua parte neste domingo e vencer em Mirassol, independentemente do resultado do clássico no Pacaembu. "A chance que temos é de passar de segundo para primeiro colocado, mas, se não tomarmos cuidado, podemos baixar nossa posição em breve", disse o técnico.

Mas o São Paulo ganhou um problema de última hora, justamente no ataque, que vem sendo sua maior arma - tem o melhor ataque do Paulistão, ao lado do Palmeiras (32 gols). Depois de ter marcado seis vezes nas últimas três partidas, o atacante Luis Fabiano será desfalque neste domingo. Ele tem um edema na coxa esquerda e foi vetado pelos médicos. Willian José será o substituto.