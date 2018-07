São Paulo vai ao Sul defender sequência invicta diante do Grêmio

Embalado por cinco jogos de invencibilidade, o São Paulo vai a Porto Alegre nesta quarta-feira enfrentar o Grêmio pela 35ª rodada do Brasileirão. A partida na Arena da capital gaúcha será decisiva para o time paulista entender suas chances de se classificar para a Libertadores e será, para os mandantes, o último teste antes das finais da edição deste ano do torneio continental.

No time de Dorival Junior, o "mantra" pelos 47 pontos continua. O elenco defende que precisa alcançar esta pontuação para zerar o risco de rebaixamento no torneio - ainda que as chances de isso acontecer já sejam remotas. "É frustrante (ainda não ter 47 pontos) e queremos liquidar logo isso, mas estamos numa crescente absurda, nas cabeças no segundo turno", avalia Petros. "O principal erro do São Paulo no ano foi não ter tido essa regularidade."

O time deve ter apenas uma novidade em relação à equipe que entrou em campo para o duelo contra o Vasco, no último domingo, no Rio, que terminou empatado por 1 a 1. Militão, suspenso, deve dar lugar a Araruna, que terá uma nova chance no time titular depois da atuação fraca diante da Chapecoense.

Maicosuel, titular contra os cariocas no lugar de Cueva, deve ser mantido no time. Lucas Fernandes é opção para a posição. Com isso, a equipe deve ter: Sidão; Araruna, Rodrigo Caio, Arboleda, Edimar; Jucilei; Petros, Hernanes, Maicosuel e Marcos Guilherme; Lucas Pratto.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X SÃO PAULO

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Michel (Jailson), Arthur, Ramiro, Luan e Fernandinho (Everton); Lucas Barrios. Técnico: Renato Gaúcho.

SÃO PAULO - Sidão; Araruna, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Jucilei; Petros, Hernanes, Maicosuel (Lucas Fernandes) e Marcos Guilherme; Lucas Pratto. Técnico: Dorival Junior.

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Horário: 19h30.

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR).

Transmissão: SporTV e PPV.