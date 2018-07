São Paulo vai atrás de Rafael Sobis para resolver setor ofensivo

SÃO PAULO - O São Paulo quer trabalhar rápido para resolver o problema do ataque e está atrás de Rafael Sobis, um dos poucos jogadores que se salvaram na desastrosa campanha que culminou com o rebaixamento do Fluminense. O Tricolor procurou o empresário do atacante, Jorge Machado, que repassou o caso ao clube carioca.

Sobis tem mais um ano e meio de contrato com o clube das Laranjeiras e, a princípio, não tem interesse em sair mesmo com a queda para a Série B. Ainda assim, seu empresário não descarta uma eventual negociação caso o Fluminense esteja disposto a ouvir a proposta. Experiente e com passagens vencedoras por grandes clubes brasileiros, ele é visto como uma aposta certeira para resolver o setor ofensivo, que patinou em 2013.

"O Sobis foi muito bem recebido pelo Fluminense e seu contrato nunca disse que ele teria que ser titular ou não. Ele está triste, gosta muito do clube e ficou muito abalado com o que aconteceu (queda para a Série B), mas isso não altera seu valor de mercado. Recebi de fato algumas sondagens de grandes clubes e as repassei aos dirigentes do Fluminense", explicou o agente ao Estado.

Um dos fatos que pode afastar o atacante do Morumbi é o alto salário recebido no Rio - cerca de R$ 450 mil - que é pago integralmente pela Unimed. O valor é muito superior ao que o Tricolor paulista costuma pagar e só chega a esse montante para grandes reforços ou ídolos antigos, como Rogério Ceni e Luis Fabiano. Uma das opções estudadas pelo São Paulo é envolver jogadores na transação para abater a pedida dos cariocas.

"Por enquanto a meta do Rafael é continuar no Fluminense, mas não posso dizer que coisas não podem acontecer. Sou apenas o empresário; se quiserem negociar, precisam procurar o clube", explicou Machado, sem comentar se o jogador aceitaria uma diminuição salarial para mudar de ares.

O São Paulo por ora confirmou apenas a contratação de Luis Ricardo para a próxima temporada. Além dele, Roger Carvalho, que passou o fim do ano se recuperando de cirurgia na coxa, é a outra peça pensada para a próxima temporada. Muricy Ramalho espera pelo menos mais três atletas que cheguem para jogar. Para o ataque o clube dispõe de Luis Fabiano, Aloísio, Ademilson, Welliton, Osvaldo e Silvinho. Os dois últimos devem ser negociados.