São Paulo vai atrás de vaga na Sul-Americana como ‘prêmio de consolação’ na Libertadores

O São Paulo entra em campo nesta terça pela fase de grupos da Copa Libertadores já eliminado. O time jogará às 21h30, no Morumbi em busca de um prêmio de consolação do torneio. Atuará para se vingar do Binacional e pela vaga na Copa Sul-Americana. O São Paulo poderia estar brigando pela classificação para as oitavas de final não fosse o único a perder pontos para o frágil time peruano. A derrota por 2 a 1, de virada, num jogo no qual podia golear, até hoje é cobrada no clube e causa pesadelos no técnico Fernando Diniz.

Ter uma despedida honrosa da Libertadores é o mínimo que o São Paulo precisa fazer no Morumbi. Com quatro pontos no Grupo D, basta empatar com os peruanos, com três, para entrar na Copa Sul-Americana. O terceiro colocado se garante na competição continental.

O São Paulo pode usar uma escalação com reservas. No domingo, o time decide vaga nas quartas de final da Copa do Brasil diante do Fortaleza. Após 3 a 3 fora de casa, terá de ganhar para avançar. É o título que falta ao clube e é prioridade. O Fortaleza é comandada pelo técnico Rogério Ceni.

Caso Diniz use mesmo a escalação alternativa, o equatoriano Arboleda voltará a ter oportunidade na defesa. Será ainda a chance para nomes que buscam uma volta por cima. Atletas como Pablo, Trellez e Vitor Bueno querem ganhar pontos com o treinador. O Binacional quer se despedir com precaução. O técnico Javier Arce terá só Gularte na frente. O time vai se defender no Brasil.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Daniel Alves (Tchê Tchê), Diego Costa, Arboleda e Reinaldo; Luan, Igor Gomes e Vitor Bueno), Paulinho Boia, Pablo (Trellez) e Toró (Brenner). Técnico: Fernando Diniz.

BINACIONAL: Fernández; Pérez, Mancilla, Fajardo e Reyes; Tello, Labrín, Angles, Guachiré e Leudo; Gularte. Técnico: Javier Arce

JUIZ: Facundo Tello (ARG)

LOCAL: Morumbi

HORÁRIO: 21h30