São Paulo vai colocar time sub-20 para jogar a Copa Paulista

A Copa Paulista, antiga Copa FPF, existe para garantir calendário aos times pequenos do Estado no segundo semestre. No ano passado, a Federação Paulista de Futebol (FPF) vetou a participação de clubes que disputam o Campeonato Brasileiro em qualquer divisão, mas essa restrição caiu este ano.

Por isso, São Paulo, Santos, Ituano e Bragantino se inscreveram. Numa forma de dar experiência ao elenco júnior, a diretoria tricolor optou por escalar o time sub-20 para a competição, que começa em 3 de julho. O Paulista Sub-20, disputado de forma concomitante, será jogado pelo chamado time sub-19.

O São Paulo disputou a Copa FPF por três anos, entre 2003 e 2005, com um elenco de jogadores que não tinham mais idade para estar no júnior, nem interessavam naquele momento ao time principal. No São Paulo B foram revelados Hernanes e Jean, mas também Edcarlos e Diego Tardelli disputaram a competição pelo clube.

A participação na Copa Paulista garante pelo menos 12 partidas contra equipes profissionais. Na primeira fase, o São Paulo joga contra Red Bull Brasil, Ituano, Paulista, Bragantino, XV de Piracicaba e Juventus. O campeão escolhe entre vaga na Série D ou na Copa do Brasil de 2017. O vice fica com o prêmio restante.