São Paulo disputará Libertadores pela 19ª vez; relembre campanhas

Apesar de ainda sonhar com uma vaga no G-4 do Campeonato Brasileiro que lhe garantiria passagem direta à fase de grupos da próxima Libertadores, o São Paulo estará no torneio continental de 2019 de qualquer forma, mesmo que seja na chamada pré-Libertadores, etapa eliminatória que antecede o chaveamento completo dos grupos. Assim, será a 19ª participação são-paulina, a quinta nesta década.

O clube do Morumbi, tricampeão da competição (1992, 1993 e 2005), a disputou também em 1972, 1974, 1978, 1982, 1987, 1994, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2015 e 2016. Foi vice em três oportunidades: 1974, 1994 e 2006. Em sua última aparição, sob o comando do argentino Edgardo Bauza, mesmo com uma equipe desacreditada, conseguiu chegar à semifinal, quando parou no Atlético Nacional-COL do hoje palmeirense Borja, autor de quatro gols nas vitórias por 2 a 0, no Morumbi, e 2 a 1, na Colômbia.

Confira, ano a ano, a campanha do São Paulo na Libertadores:

2016 - semifinal

2015 - oitavas de final

2013 - oitavas de final

2010 - semifinal

2009 - quartas de final

2008 - quartas de final

2007 - oitavas de final

2006 - vice-campeão

2005 - campeão

2004 - semifinal

1994 - vice-campeão

1993 - campeão

1992 - campeão

1987 - fase de grupos

1982 - fase de grupos

1978 - fase de grupos

1974 - vice-campeão

1972 - semifinal

O zagueiro equatoriano Arboleda falou ao site oficial do clube sobre a expectativa de defender o clube no principal torneio de clubes do continente: "Será a minha primeira oportunidade de disputar a Libertadores. E sempre foi o meu sonho disputar a Libertadores pelo São Paulo", afirmou o defensor.

Na quinta colocação do Brasileirão, com 62 pontos, o time segue em disputa equilibrada com o Grêmio por uma vaga no G-4: os gaúchos estão em quarto lugar, com a mesma pontuação, mas maior número de vitórias (17 a 16).

A 36ª e antepenúltima rodada pode ser uma boa chance de o São Paulo roubar a posição na tabela. Enquanto os paulistas visitam o ameaçado Vasco em São Januário, os gremistas também viajam ao Rio, mas para encarar o vice-líder Flamengo. Detalhe: os tricolores jogam na quinta, às 20h, já cientes do resultado do rival direto, que entra em campo na quarta, às 21h45.