São Paulo vai estrear camisa contra o Sport, na quinta, no Morumbi

O São Paulo vai estrear o novo uniforme dois do clube na próxima quinta-feira, contra o Sport, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. A Under Armour, fornecedora de material esportivo do clube, divulgou nesta segunda-feira a camisa com listras verticais nas cores vermelha, preta e branca, com a volta da gola polo.

Para marcar o primeiro jogo com a camisa, o São Paulo vai entrar em campo mesmo como mandante no Morumbi vestido pela camisa dois, fato raro. O modelo é utilizado geralmente quando a equipe joga fora de casa. No mesmo dia da partida com o Sport começará também a pré-venda do uniforme. Os preços variam entre R$ 189,90 e R$ 349,90, conforme com a versão escolhida.

A camisa tradicional do clube, branca com faixas horizontais vermelha e preta, foi usada pela primeira vez no dia 22 de maio, no Morumbi, contra o Inter, pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo e a Under Armour assinaram contrato por cinco temporadas. A empresa começou a fornecer o material esportivo da equipe a partir de maio de 2015.