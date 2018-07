São Paulo vai eternizar última camisa de Ceni em cabine no Morumbi

O ex-goleiro Rogério Ceni, do São Paulo, terá a última camisa da carreira eternizada no Concept Hall do estádio do Morumbi. A Under Armour, fornecedora de material esportivo da equipe vai inaugurar no próximo sábado uma cabine exclusiva com o uniforme do ídolo do clube, além de um vídeo com os principais feitos e recordes da carreira dele. O local ficará aberto à visitação da torcida.

A cabine será chamada "M1TO Imortal" e terá a inauguração no sábado, pouco antes do jogo entre o São Paulo x Oeste, pelo Campeonato Paulista. A partida marca o retorno da equipe do Morumbi para o estádio, que passou por reforma para a troca do gramado desde dezembro do ano passado. O local agora tem o campo com dimensões padrão Fifa, com traves e redes novas.

"A imagem do Rogério Ceni como ídolo eterno do São Paulo será representada em um espaço especial para o torcedor que frequenta o Morumbi. Depois da camisa comemorativa e da campanha de aposentadoria do número 01, esta obra vai materializar as homenagens feitas à carreira", disse o diretor de marketing da Under Armour no Brasil, Bruno Abilel.

Ceni se despediu do futebol no fim do ano passado, em jogo comemorativo no estádio do Morumbi. O jogador acumulou mais de 1,2 mil partidas pelo São Paulo, com 131 gols marcados. Na última semana, o clube lançou uma linha de bonecos que fazem referência a momentos importantes dele com a camisa da equipe.