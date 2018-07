São Paulo vai fazer homenagens para ídolos durante o Brasileirão

O São Paulo promete fazer homenagens a ex-jogadores durante os intervalos das partidas do time no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. O presidente do clube, Carlos Miguel Aidar, quer receber atletas que foram campeões pela equipe no passado para a entrega de uma camisa e também uma placa de agradecimento, como no próximo domingo, contra o Flamengo, quando cinco ex-jogadores serão homenageados.

Durante a partida de estreia pelo Brasileirão quem vai receber a honraria será Ivan, campeão da Libertadores em 1992, Pavão, ganhador da Copa Conmebol em 1994, e os campeões brasileiros de 1986 Oscar, Sidney e Nelsinho. Nas próximas partidas o clube quer homenagear nomes como Dario Pereyra, Careca, Waldir Peres, Zé Sérgio e Muller.

Na última quarta Aidar recebeu no Morumbi 15 ex-jogadores durante o jogo contra o Cruzeiro, pela Copa Libertadores. Todos receberam um cartão de agradecimento e foram recebidos pelo goleiro Dênis, o volante Hudson e o meia Michel Bastos, que não puderam enfrentar o time mineiro.