São Paulo vai fazer treino aberto à torcida no Morumbi

O São Paulo vai fazer um treino aberto à torcida antes do duelo decisivo com o Palmeiras pela semifinal do Campeonato Paulista. A atividade aberta será no Morumbi, às 10 horas, no próximo sábado, véspera do jogo que define uma vaga na final do torneio.

A medida é uma tentativa da diretoria de aproximar ainda mais a torcida dos jogadores considerando que o clássico no Allianz Parque será disputado apenas com torcida palmeirense. O clube ainda não divulgou todas as informaçoes sobre o treino aberto. A informação foi inicialmente divulgada pela Gazeta Esportiva.

A intenção é que o estádio lotado represente uma injeção de ânimo para o time consiga a vaga, encerrando uma sequência de derrotas. O time do Morumbi perdeu todos os sete jogos disputados na casa do rival.

Após muitas dificuldades na fase de grupos, o São Paulo crescen nas quartas de final e foi o único grande a conseguir duas vitórias. No jogo de ida diante do Palmeiras, a equipe atuou bem e fez uma partida equilibrada.

Com o 0 a 0 no jogo de ida, o São Paulo pode se classificar com qualquer vitória à final do Paulistão. O mesmo vale para o rival Palmeiras. A partira marca a volta do técnico Cuca ao clube. Curiosamente, ele vai estrear diante do clube pelo qual foi campeão brasileiro em 2016.