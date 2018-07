São Paulo vai lançar camisa para comemorar chegada de Lugano

A volta do zagueiro Diego Lugano ao São Paulo já motivou o clube a preparar uma camisa especial pela contratação do defensor. A peça na cor branca vai ter um desenho do rosto do uruguaio com o rosto sangrando e em baixo a expressão "DIO5", trocadilho em homenagem à forma como a torcida chama o defensor, em uma mescla da palavra Deus em espanhol junto com o número 5, o da camisa dele.

A camisa branca faz referência a uma discussão em campo do jogador durante partida com o Guarani, pelo Campeonato Paulista de 2006. O espírito guerreiro de Lugano é uma das características que o fez se tornar ídolo da torcida durante a sua primeira passagem e motivou também a busca da diretoria para contratá-lo novamente. O objetivo é fazer do uruguaio o líder da equipe e capitão depois da aposentadoria de Rogério Ceni.

O jogador teve a contratação anunciada na noite de segunda-feira, com vínculo válido até junho de 2017. O jogador de 35 anos estava no Cerro Porteño, do Paraguai, e desembarca nesta terça-feira na capital paulista. O clube ainda não confirmou em qual dia o reforço será apresentado, mas ainda nesta semana ele deve se juntar ao elenco do técnico Edgardo Bauza para a pré-temporada.