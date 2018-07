São Paulo vai negociar troca entre Souza e Rhodolfo

SÃO PAULO - Assim que voltar da Europa, para onde foi atrás de reforços, Gustavo Vieira de Oliveira voltará suas atenções para a negociação com Souza, volante do Grêmio pretendido pelo São Paulo. Como a equipe gaúcha quer ficar com Rhodolfo, atualmente emprestado até julho, o gerente de futebol trabalhará para garantir a troca de atletas em definitivo. Este é o plano do São Paulo.

Desapontado com a péssima performance dos jogadores de marcação do meio, o presidente Juvenal Juvêncio conversou com Muricy Ramalho, que concordou que precisa de atletas que deem estabilidade à equipe. Denilson terminou o ano como titular, mas teve desempenho sofrível e virou um dos alvos da fúria da torcida.

Wellington foi ainda pior; o camisa 5 foi apontado como um dos responsáveis pela recuperação do time no ano passado e terminou 2012 em alta. Na última temporada perdeu a posição para o improvisado Maicon e colecionou cartões e exibições ruins. Ele tem sondagem do futebol italiano e pode deixar o clube.

Souza não é a prioridade para a temporada, mas tem situação mais fácil de ser resolvida do que Jucilei, que custa quase 5 milhões e desperta interesse também no Corinthians. Dessa forma, a expectativa é que os clubes cheguem a um denominador comum e o negócio aconteça até o início de 2014.