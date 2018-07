São Paulo vai pedir revisão de datas dos jogos à CBF Insatisfeito com a solução apresentada pela CBF para compensar os jogos atrasados do Brasileirão, o São Paulo já conversa com os adversários e procura soluções no calendário para evitar uma verdadeira maratona de jogos em curtíssimo espaço de tempo. A entidade programou nada menos que três jogos em seis dias para o clube, que foi um dos afetados a exemplo de Santos, Náutico, Internacional, Atlético-MG e Ponte Preta.