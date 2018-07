São Paulo vai procurar Lugano na semana que vem

SÃO PAULO - O São Paulo irá procurar Diego Lugano na semana que vem para saber sobre o interesse do uruguaio em retornar ao Morumbi. O presidente Carlos Miguel Aidar já designou o vice de futebol, Ataíde Gil Guerreiro, para tratar do assunto e o primeiro contato será apenas para entender o que o zagueiro pensa sobre uma volta ao clube e a pretensão salarial.

Lugano atualmente está com a seleção uruguaia e se prepara para desembarcar no Brasil para disputar a Copa do Mundo. A Celeste chega ao país no dia 9 e a expectativa da diretoria é de que até lá a situação esteja resolvida independentemente do desfecho. Por enquanto, ninguém demonstra entusiasmo com a negociação e existe também o receio de inflamar a torcida, que faz forte apelo pelo retorno do jogador.

"A partir de domingo isso fica mais fácil. Ataíde conversará com ele, será uma conversa inicial. Não tivemos e nem teremos nenhum contato antes da semana que vem", disse o presidente ao Estado.

Antes disso, porém, Ataíde terá uma conversa com Muricy Ramalho para saber do seu real interesse no atleta. A manifestação públicado treinador gerou desconforto na diretoria, que acreditava que o técnico não tinha interesse no atleta. Alguns inclusive reclamam que Muricy só passou a pedir a contratação após a torcida começar a pressionar e enxergam uma tentativa de fazer média com os são-paulinos.

Contratado pela primeira vez por Marcelo Portugal Gouvêa em 2003, Lugano desembarcou sob o rótulo de "jogador do presidente" e demorou a ter chances. Depois da demissão de Oswaldo de Oliveira, começou a ganhar espaço e rapidamente caiu nas graças da torcida por seu estilo aguerrido. A conquista da Libertadores e do Mundial em 2005 o elevou a um dos maiores ídolos recentes da história do clube e desde sua saída para o Fenerbahçe, em 2006, a torcida espera por um retorno.

Aos 33 anos, ele é visto com ceticismo pela diretoria por causa da idade e dos problemas físicos. Carlos Miguel Aidar esperava contratar um zagueiro mais jovem e canhoto, mas ficou de mãos atadas quando Muricy disse que Lugano seria uma boa opção.