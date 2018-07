São Paulo vai repetir ritmo de treinos da pré-temporada e priorizar bolas paradas

O São Paulo retorna quarta-feira a uma rotina de treinos que deve ter ritmo semelhante ao da pré-temporada. Eliminado do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, o time do Morumbi só volta a campo no dia 11 de maio, quando joga em casa contra o Defensa Y Justicia, pela Copa Sul-Americana. Dois dias depois, vai a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Até lá, o técnico Rogério Ceni deve aproveitar o longo período sem jogos para repetir rotina parecida à do início do ano, quando o time viajou para os Estados Unidos, onde se preparou para a Florida Cup. O São Paulo foi campeão do torneio amistoso.

Rogério Ceni pretende ajustar problemas que lhe causaram dor de cabeça nos primeiros meses do ano e já avisou que vai dar ênfase às jogadas de bolas paradas, por exemplo. Esse ano, o São Paulo sofreu nove gols desse tipo de jogada, número considerado "bastante alto" pelo treinador.

Até o início do Campeonato Brasileiro, a diretoria São Paulo buscará reforços no setor ofensivo. Rogério Ceni evita falar em títulos, mas afirma que a expectativa é de que o time conquiste a classificação para a Libertadores de 2018.