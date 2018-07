São Paulo vai tentar renovar contrato com o zagueiro Dória

O São Paulo vai tentar prolongar o contrato de empréstimo do zagueiro Dória. O atual vínculo termina no dia 30 de junho e a diretoria quer conversar com o Olympique de Marselha, da França, para conseguir esticar a permanência do jogador pelo menos até o fim da temporada.

O defensor tem sido titular da equipe e formado zaga titular junto com Rafael Toloi. Dória chegou com um contrato curto e trazido especificamente para a disputa da Copa Libertadores. Com o Tricolor eliminado na competição, restam ao jogador poucas partidas para disputar até o encerramento do vínculo.

Durante o primeiro semestre da temporada Dória ainda sofreu com lesões nos dois tornozelos, problemas que o atrapalharam a ter uma sequência e aproveitar o curto contrato com o clube. "Tenho que ser forte mentalmente, independente dos jogos que perdi, tenho que tentar representar bem. Minha avaliação é que fui bem e ainda tenho muito a mostrar, tenho certeza disso", disse em entrevista na quinta-feira.

Revelado pelo Botafogo, Dória tem 20 anos e chegou ao São Paulo por não ter recebido chance de atuar no futebol francês. O jogador tem passagens pela seleção olímpica do Brasil e pelo clube do Morumbi marcou um gol. Foi diante da Portuguesa, na vitória por 3 a 0, pelo Campeonato Paulista.