São Paulo vai treinar em estádio de time que revelou James Rodríguez

A preparação do São Paulo para enfrentar o Atlético Nacional, pela semifinal da Copa Libertadores, será encerrada no campo que revelou o melhor jogador colombiano da atualidade. O time do Morumbi vai fazer o último treino antes da partida no estádio do Envigado, clube da região metropolitana de Medellín onde começou a carreira James Rodríguez, meia do Real Madrid e artilheiro da última Copa do Mundo.

A comissão técnica marcou para a tarde de terça-feira, às 18h (horário de Brasília e 16h locais), o último treino da equipe. O São Paulo treina na noite desta segunda no estádio Atanasio Girardot, onde os jogadores fazem o trabalho de aquecimento, e fecha a preparação no dia seguinte. O elenco chegou em Medellín na madrugada desta segunda-feira, após voo fretado que saiu de Guarulhos.

O estádio Polideportivo Sur fica na cidade de Envigado, região metropolitana da capital do departamento de Antioquia. O clube de uniforme alaranjado foi a primeira equipe profissional de James Rodríguez. Então garoto, ele deixou o Tolima para se mudar para a região de Medellín. No novo time o meia jogou entre 2006 e 2008, período em que foi campeão colombiano da Série B e chamou a atenção do Banfield, da Argentina.

Após a derrota por 2 a 0 no jogo de ida, no Morumbi, o São Paulo precisa vencer por três gols de diferença em Medellín para garantir vaga na decisão. Em caso de vitória por 2 a 0, a decisão da vaga será decidida nos pênaltis.