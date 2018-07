São Paulo valoriza série de jogos decisivos em casa

Depois de duas vitórias seguidas, desde que o técnico Paulo César Carpegiani assumiu o comando, o São Paulo voltou a confiar na conquista da vaga na Libertadores. Para isso, precisa manter a sequência vitoriosa nas nove rodadas que restam para o final do Brasileirão. E conta com a força mostrada no Morumbi para chegar lá.

Veja também:

Miranda se recupera e volta a treinar no São Paulo

Com 41 pontos, o São Paulo ocupa atualmente a 10ª colocação. Mas ainda terá a chance de enfrentar cinco times que aparecem na sua frente na classificação do campeonato, sendo que quatro desses confrontos serão em casa: Santos, Atlético-PR, Corinthians e Fluminense - a exceção é o líder Cruzeiro, em Uberlândia.

"Pelos objetivos que nós temos, pegar os concorrentes diretos em casa é muito bom", admitiu o atacante Dagoberto, que volta ao time no clássico contra o Santos, no domingo, após ter cumprido suspensão na última rodada. "A equipe está numa crescente. Vejo o São Paulo num bom momento. Vamos fazer de tudo para ficar assim."

A chegada de Carpegiani foi ótima para Dagoberto. O treinador já disse que o atacante tem presença garantida no seu time. "Tive minha oportunidade e procurei de ajudar de uma maneira legal. Estou feliz pelo momento", disse o jogador, que, antes de cumprir suspensão contra o Prudente, teve boa atuação diante do Vitória.